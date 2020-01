A Torino Regione e Comune litigano sulle misure anti smog

Fatti&Storie

TORINO La Regione incalza la Città chiedendo di non far pagare i bus nei giorni di blocchi anti-smog, la Città rilancia proponendo alla Regione di valutare sgravi o tagli per il bollo auto ai veicoli che sono costretti a restare fermi.

È botta e risposta istituzionale sullo smog alla vigilia di quello che potrebbe dimostrarsi il 20esimo giorno di sforamenti. «Anziché criticare, la Regione metta in campo qualche proposta», sottolinea la sindaca Chiara Appendino: «a Torino l’82% forse di più di Pm10 deriva dal traffico auto. Bisogna efficientare i mezzi pubblici e diminuire l’uso di auto private». La sindaca difende l’operato amministrativo parlando anche di «misure strutturali: a giorni verrà pubblicata una gara per 50 mezzi elettrici nuovi, stiamo facendo il possibile», e aggiunge: «Se vogliono togliere il costo dei biglietti dei mezzi pubblici servono 250mila euro al giorno. Il Piano Aria è di competenza della Regione. Noi facciamo la nostra parte e continueremo a farla».

Dall’altra parte il governatore Alberto Cirio non ci sta: «I dati tecnici ci confermano che non stiamo risolvendo i problemi ambientali di Torino, ma stiamo creando un danno alla vita delle persone e all’economia» e ribadisce «disponibilità al confronto, ma se qualcuno pensa di avere ragione a priori diventa difficile ragionare».

CRISTINA PALAZZO