La Lazio vola ai quarti adesso troverà il Napoli

Sport

CALCIO La Lazio supera agevolmente per 4-0 la Cremonese all’Olimpico e conquista l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà il Napoli che nel pomeriggio di ieri ha battuto il Perugia. Tutto veramente facile per i biancazzurri, detentori del titolo e reduci dalla striscia di 10 vittorie consecutive in campionato: al 10’ e al 26’ i gol di Patric e Parolo indirizzano già la partita, chiusa al 58’ dal rigore trasformato da Immobile. All’89’ il poker di Bastos. Da sottolineare che Immobile arriva a quota 109 gol ed entra di netto nella storia biancoceleste: superato Giordano, è quarto da solo nella classifica all time dei marcatori del club.