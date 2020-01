Lazio e Inter in campo all'insegna del turnover

Sport

CALCIO Archiviato (per poco) il campionato, ecco l’ouverture degli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra le big, stasera in campo Lazio ed Inter. I biancocelesti se la vedranno alle 18 con la Cremonese: la squadra vincente incontrerà una tra Napoli e Perugia. Benchè i laziali abbiano ormai messo gli occhi sullo scudetto Simone Inzaghi, non vuole distrazioni, ma superare senza scossoni il turno in una competizione che negli ultimi anni ha dato ai capitolini tante soddisfazioni. Gli acciaccati Radu, Lulic, Correa e Lukaku non saranno della partita così come Leiva e Marusic che saranno squalificati. I lombardi si muovono invece nelle parti basse della classifica di Serie B, 17esimi con appena 21 punti ottenuti in 18 incontri. Antonio Conte si affiderà al turnover per il match con il Cagliari di Maran. Reinserirà Skriniar e Barella e non potrà contare su Gagliardini, squalificato. Dovrebbe esserci spazio per Ranocchia in difesa, per Lazaro su una delle due fasce e probabilmente per Esposito in attacco, per dare un turno di riposo a Lukaku o Lautaro. Sanchez non è ancora pronto a giocare dall’inizio.