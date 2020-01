Confermato il blocco di tutti i veicoli diesel

Fatti&Storie

ROMA cittàSarà una giornata campale oggi per chi dovrà spostarsi nella Capitale. Il Campidoglio ieri pomeriggio ha infatti ufficializzato il blocco di tutti gli autoveicoli Diesel, fino agli Euro 6.

La decisione è arrivata dopo la lettura dei dati sugli sforamenti di Pm10 rilevati dalle centraline Arpa: nonostante il calo (ieri erano oltre i limiti 4 postazioni su 13), il Comune ha optato per lo stop a tutti i Diesel: circa 700 mila veicoli che ogni giorno attraversano Roma. Il blocco interesserà la Fascia Verde, dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Il provvedimento stabilisce anche dalle 7:30 alle 20:30 la limitazione della circolazione veicolare nella stessa area per ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, e gli autoveicoli a benzina fino agli Euro 2.

Una decisione che per Legambiente è però tardiva: «Ci si chiede perché si sia aspettato così a lungo per mettere in campo un provvedimento di blocco del traffico privato di automobili giusto, ma che arriva con un incredibile ritardo, quando anche le previsioni di Arpa sulle Pm10 non hanno mai mostrato un trend futuro in miglioramento; fino a oggi infatti i blocchi hanno riguardato solo poche vetture nella fascia verde, le stesse auto alle quali era peraltro già interdetta la circolazione all’interno dell’anello ferroviario», ha commentato Roberto Sacchi, presidente di Legambiente Lazio.