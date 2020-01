"Dell'Amore che Risana" sulla scienza ermetica alchimica

Libri

Sarà presentato venerdì 17 gennaio alle 20, presso la Libreria Aseq, Via dei Sediari, 10, a Roma, presso la Libreria Aseq, il libro "Dell'Amore che Risana" (Edizione I Libri del Casato), di Stefano Mayorca. Il tema del volume è quello della scienza ermetica-alchimica, dai tempi dei faraoni egizi ai santuari di incubazione a Roma, sull’Isola Tiberina, dove le guarigioni avvenivano silenti e inaspettate. Mayorca, scrittore, giornalista, artista, fumettista e poeta italiano, è considerato uno dei maggiori esperti di esoterismo, ermetismo e filosofia occulta. Studioso di simbolismo tradizionale, tradizioni antiche e sciamaniche, miti e culti misterici, sperimentatore alchimico, è da molti anni preside dell’Accademia Romana di Ermetismo Magico La Porta Ermetica (www.arkpe.it). Le sue opere sono state tradotte in vari paesi europei, in Canada e in America Latina. È docente di Alchimia ermetica sperimentale presso l’Accademia di Studi Simbolici e Tradizionali di Padova.