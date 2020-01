«Clausole vessatorie» Antitrust contro 9 club

Sport

CALCIO L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato «nove procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie» nei confronti di Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese. Parma e Bologna invece si sono “ravvedute”. I club non riconoscerebbero il diritto dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso, per esempio, di rinvio dell’evento, anche per fatti imputabili alla società. Plaude all'inchiesta il Codacons, il cui presidente Carlo Rienzi ha detto: «Finalmente l'autorità ha deciso di vederci chiaro». L'associazione di consumatori adombra la possibilità di una class action «alla quale potranno aderire migliaia di tifosi».

METRO