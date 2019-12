Gregoretti, è scontro fra Salvini e Governo

Fatti&Storie

Tornano le accuse della magistratura all’ex ministro degli Interni Matteo Salvini per i porti chiusi alle navi di migranti, e torna lo scontro politico rovente soprattutto tra gli ex alleati. Palazzo Chigi se ne lava le mani e scarica ogni responsabilità relativa alla nave Gregoretti su Matteo Salvini. In una nota stringata, a firma del segretario generale del governo giallorosso e inviata l’11 ottobre scorso al Tribunale dei ministri di Catania, il messaggio è chiaro: la Gregoretti non è la Diciotti. La vicenda dell’imbarcazione, sulla quale si trovavano 131 migranti, soccorsi a largo della Sicilia il 25 luglio scorso e fatti sbarcare il 31, «non figura all’ordine del giorno e non è stata oggetto di trattazione nel Consiglio dei Ministri» del 31 luglio 2019 «né in altri successivi». La versione del governo però non coincide con quella di Salvini: «Ci sono i fatti, le carte, le mail che dimostrano che fu una decisione collegiale. I decreti sicurezza li abbiamo approvati insieme e no agli sbarchi anche». Questa fu la linea di difesa all’epoca della Diciotti condivisa anche da Conte, Di Maio e Toninelli che portò a prosciogliere Salvini. Salvini sirichiama a quel caso e al voto a lui favorevole dei 5 Stelle di allora, che ora invece si dicono pronti a votare per l’autorizzazione a procedere. Sostengono che la situazione delle due navi sia completamente diversa. E Di Maio commenta: «Salvini ora fa la vittima. Lo vedo un po’ impaurito». Nella giunta per le immunità l’esame si potrebbe concludere entro il 20 gennaio. Salvini ha commentato: «Molti si chiedono se sia normale che l’ex ministro che si occupa di sicurezza viene indagato e magari processato per aver bloccato per 4 giorni uno sbarco che poi ha sbloccato quando si è mossa l’Europa». Intanto il Tribunale di Palermo ha dissequestrato la nave Sea Watch, quella di Carola Rackete.

Vertice sulla Giustizia

Intanto ieri la maggioranza ha tenuto un vertice sulla Giustizia e ha raggiunto un accordo sulle intercettazioni, non sulla prescrizione.