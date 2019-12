Una magia di CR7 La Juve torna avanti

Sport

CALCIO Una magia di Cristiano Ronaldo. Il quale è (ancora) capace di arrampicarsi in cielo, rimanere lassù un paio di secondi e piazzare la palla dove meglio crede. Samp-Juve in quel momento era sull’1-1, al gol di Dybala (mezza volata di sinistro, pur calciando da destra, su cross di Alex Sandro) aveva risposto Caprari (destro dal limite, dopo una mezza mischia). E pareva normale che le squadre arrivassero a metà gara in parità. Invece, CR7 aveva altre idee. Di quelle che solo i fuoriclasse riescono a mettere in pratica, infischiandosene della carta d’identità, degli anni passati, dei guai fisici e di quant’altro. Palla di Alex Sandro da sinistra, sul secondo palo: il portoghese ha fame di gol, come sempre. Il suo terzo tempo – stile basket – è quasi infinito. E quando sovrasta il povero Murru, pare di essere dentro un cartone animato: lui, CR7, si spinge più in alto che può e lassù resta. L’altro pare ancorato al terreno: colpo di testa vincente, 2-1 per la Signora, Marassi impietrito nel senso di meravigliato.

Sarà il punteggio finale, anche. Nonostante Ranieri inserisse Gabbiadini sperando nel bis di quanto accaduto contro il Genoa. Invece, nulla: Buffon – arrivato al record di presenze assolute in serie A: 647, raggiunto Maldini – non doveva spaventarsi più di tanto, Matuidi si divorava il 3-1, la Samp finiva in dieci (doppio giallo a Caprari) e la Juve poteva festeggiare. Ringraziando il proprio fenomeno. Domenica, contro la Lazio, sarà tempo di Supercoppa: con un Ronaldo tornato superstar.

DOMENICO LATAGLIATA