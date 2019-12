Lotito: «Lazio a Riyad per il cambiamento»

Sport

CALCIO Anzitutto il campo. Nell’allenamento di ieri la Lazio ha lavorato bene, e con la squadra era Luis Alberto, completamente recuperato dopo il fastidio muscolare accusato nella trasferta a Cagliari. Oggi ultima seduta prima della partenza per l’Arabia Saudita, dove domenica ci sarà la sfida di SuperCoppa contro la Juventus. Ieri il presidente Lotito ha parlato alla stampa estera. «La squadra si sta divertendo, e spero che mantenga questo atteggiamento», ha detto, «coniughiamo risultati sportivi ed economici». Quanto a Riyad, «noi andiamo lì non solo per la partita, ma anche per incentivare il cambiamento», ha detto a proposito di una iniziativa che coinvolge le donne, presenti sugli spalti del King Saud University Stadium.

METRO