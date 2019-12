Tra Juventus e Lazio è già super sfida

Sport

CALCIO Con ogni probabilità, sarà la serata di Buffon. L’ennesima. Da tifoso del Genoa quale era in gioventù, al record di presenze in serie A da celebrare contro la Samp: SuperGigi è pronto a tagliare il traguardo dei 647 gettoni nella massima serie, eguagliando Paolo Maldini e preparandosi a sorpassarlo di qui a breve. Szczesny infatti non è stato convocato per la sfida di oggi alle 19 e toccherà al 41enne carrarese difendere la porta bianconera: anticipo della 17esima giornata, necessario per permettere poi alla Juve di giocare domenica la Supercoppa contro la Lazio. La quale Lazio disputerà invece il proprio match contro il Verona il 5 febbraio: stranezze del calendario, ma evidentemente va bene così. Magari non a Sarri che però, da quando veste il bianconero, ha scelto il profilo basso: «Mi dicono sempre che sono un lamentoso. Il programma è questo e va bene così. Se c'è stato un errore è stato a monte, far giocare la Lazio a Cagliari lunedì: se avesse giocato sabato o domenica, avrebbe potuto disputare il suo impiego di campionato contemporaneamente al nostro. Le scelte però sono state queste e andiamo avanti». Con il tridente Dybala-Higuain-Ronaldo oppure no? «Con quei tre in campo è importante riconquistare la palla in zone alte di campo e dare continuità all’azione offensiva. Abbiamo visto che, se stiamo altissimi e giochiamo noi, paga: appena però siamo costretti ad abbassarci, arrivano i problemi». Si vedrà. Mentre la Lazio si riposa, sogna lo scudetto (perché no?) e domenica avrà gambe più fresche.

DOMENICO LATAGLIATA