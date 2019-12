Sulla Popolare di Bari intercettazioni bomba

Fatti&Storie

Una registrazione di colloqui privati dei manager di Pop Bari resa pubblica dal sito Fanpage aggiunge legna sul fuoco delle polemiche che hanno investito la banca pugliese dopo il commissariamento deciso venerdì scorso da Bankitalia. «È stato veramente irresponsabile quello che è successo negli ultimi tre, quattro anni. Questa banca è un esempio di scuola di cattivo management, irresponsabile, esaltato». Così l’amministratore delegato di Popolare Bari Vincenzo De Bustis parlava il 10 dicembre scorso in una conversazione riportata dal sito Fanpage. Secondo quanto riportato dal sito De Bustis avrebbe anche spiegato che nella banca c’erano direttori di filiali che «hanno truccato tutti i conti». Nella registrazione il presidente di Pop Bari Gianvito Giannelli si diceva invece certo del salvataggio della banca. «Non c'è rischio di commissariamento. Entro Natale la banca sarà salva, ci appoggia il mondo politico, ci appoggia anche la vigilanza», assicurava Giannelli. La registrazione ha scatenato una valanga di polemiche a livello politico con ampi settori anche di maggioranza che chiedono di far chiarezza sugli intrecci tra banche e politica. «Non ho mai sentito i vertici della Banca Popolare di Bari», ha affermato il premier Giuseppe Conte. Duro il ministro Patuanelli: «Credo che la Banca d'Italia non eserciti fino in fondo la sua funzione nella vigilanza, cosa che negli ultimi anni è costata il fallimento di molte banche». C’è poi il caso Lannutti, candidato da M5S alla presidenza della Commissione Banche: il figlio è un impiegato della Popolare di Bari.

Bacchettata dalla Ue

La crescita dell’Italia è troppo lenta e il debito pubblico è un fardello sempre più pericoloso. Roma si prende i rimproveri di Bruxelles. L’Italia è uno dei Paesi con «squilibri eccessivi», «nel 2018 è aumentato il rapporto tra debito e Pil» che «rischia di aumentare ulteriormente nel 2019».