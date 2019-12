Saverio Raimondo sarà un Babbo Natale "cinico"

Fatti&Storie

Quest’anno Babbo Natale non porterà regali, ma risponderà a tutte le lettere ricevute negli anni, rivelandosi un osservatore cinico e beffardo delle nostre vite e del mondo che viviamo. E sarà il caustico e irriverente Saverio Raimondo a dare voce a un Babbo Natale "anomalo" mercoledì 18 dicembre, alla Libreria Eli di Roma, in viale Somalia 50, alle 19. L’occasione sarà la presentazione di "Io esisto – Babbo Natale vuota il sacco", edito DeA Planeta, insieme a lui un pugno di amici con i quali condivide la stessa sagacia: Francesco Pacifico, Michela Giraud e Daniela Collu sono solo alcuni dei nomi che prenderanno parte alla serata con le loro personali letterine di Natale. Anche il pubblico in sala sarà invitato a scrivere e leggere in pubblico la propria letterina, a cui sarà data estemporanea risposta. Di lettera in lettera, quindi, Babbo Natale risponderà a bambini comuni e ad altri famosi (come Greta Thunberg e il principino George), a bambini di oggi e ad altri che non lo sono più (come il Santo Padre e Donald Trump).