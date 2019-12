La Spal mette paura poi la Roma la ribalta: 3-1

Sport

CALCIO La Roma torna a vincere facendo il suo dovere in casa con la Spal, grazie ad un bel 3-1 in rimonta al termine di una gara dominata ma che si era complicata prima dell'intervallo. Il rigore di Petagna non è bastato agli emiliani, ripresi dai gol di Pellegrini, Perotti (anche lui su rigore) e Mkhitaryan. Sono ora 32 i punti in classifica per la squadra giallorossa, quarta da sola in attesa del monday night tra Cagliari e Lazio. Sempre più ultima invece la formazione di Semplici. La squadra di Fonseca era partita forte, ma prima dell’intervallo sono stati incredibilmente gli emiliani a sbloccare il risultato. Ma nella ripresa la reazione della Roma è stata veemente. Le parole del protagonista Diego Perotti: «Siamo stati pazienti. Abbiamo saputo gestire bene la gara. Non era facile dopo il pareggio in Europa League, ci siamo detti che non poteva succedere di nuovo, dovevamo dimenticare l’immagine lasciata giovedì sera. Quella vera è questa. Abbiamo dimostrato di avere la voglia di puntare in alto. Con partite del genere possiamo sognare».

