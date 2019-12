Allerta meteo a Roma Chiuse scuole, ville e cimiteri

Fatti&Storie

ROMA L’ultimo acquazzone, lo scorso 3 dicembre, aveva mandato in tilt la Capitale, con strade e metropolitane allagate. Questa volta il Campidoglio, anche se in extremis, ha cercato di limitare i danni.

Dopo le 20:30 di ieri è stata diramata una comunicazione da parte del Comune: «A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, il sindaco di Roma Virginia Raggi sta firmando un’ordinanza che dispone per domani la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, parchi, cimiteri e ville storiche».

Nel comunicato è stato spiegato anche che da ieri pomeriggio è stata disposta l’apertura del Centro operativo comunale (Coc), «che include tutte le strutture comunali e municipali deputate a coordinare l’attività mirata a fronteggiare il rischio di allagamenti e limitare eventuali disagi».

Le previsioni regionali indicano per oggi piogge con rovesci temporaleschi, forti venti di burrasca con raffiche di tempesta e forti mareggiate lungo le coste.

Maltempo in tutta Italia

I metereologi hanno battezzato “tempesta di Santa Lucia”, l’ondata di maltempo che nel fine settimana non riguarderà solo la Capitale, ma tutta Italia, in particolare su Emilia-Romagna orientale, Toscana, specie nei settori costieri e meridionali, coinvolgendo Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Puglia.