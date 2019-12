La Lazio a Rennes sfida da dentro o fuori

Sport

CALCIO Stasera (ore 18.55, diretta Sky) la Lazio si giocherà le risedue chances di restare in Europa League a Rennes. Bisogna vincere (il Rennes è già eliminato) e sperare che sugli altri campi le cose vadano per il verso giusto. «Abbiamo preparato bene la partita, vogliamo fare una bella figura. Vinciamo e poi vediamo che accade» ha detto ieri Simone Inzaghi nella conferenza stampa al Roazhon Park. «La squadra andrà in campo al meglio - ha aggiunto - teniamo all’Europa League, proveremo fino alla fine a passare il turno». Poi sulla formazione: «Luis Alberto può partire dall'inizio, mentre Milinkovic, Radu e Leiva sono rimasti a casa». In attacco Correa e Caicedo (Immobile potrebbe subentrare). I biancocelesti sono terzi a 6 punti, tre in meno del Cluj secondo a 9 punti. La Lazio si qualifica soltanto se batte il Rennes e contemporaneamente il Celtic batte il Cluj.