Fs, più copertura treni e meno plastica a bordo

Fatti&Storie

Per il nuovo orario invernale Trenitalia prevede una maggior copertura, specialmente nelle aree metropolitane: fra Milano, Roma, Napoli e l'area 'mediopadana' sono previsti 162 nuove fermate per le Frecce, mentre in generale saranno quasi 7 mila i treni in viaggio ogni giorno. Proprio sui treni dell'alta velocità, dove l'area 'Silenzio' sarà estesa anche al livello standard, il gruppo punta anche a ridurre l'utilizzo di plastica, attraverso bottiglie in vetro, bicchieri di carta e palette in legno per il caffè. Per i propri viaggiatori Trenitalia ha istituito nuovi collegamenti veloci fra Venezia, Padova, Bologna e Roma e una migliore copertura fra Milano e Venezia collegate ogni giorno da 48 Frecce.

Nuove fermate. Scendendo nel dettaglio delle nuove fermate, con l'entrata in vigore del nuovo orario la prossima domenica ce ne saranno oltre 300 al giorno nelle stazioni di Milano e di Roma, 150 in quelle di Napoli e 76 a Reggio Emilia. Sul fronte pendolari, invece, sono in arrivo i nuovi treni regionali Rock e Pop, che saranno presto disponibili anche in altre Regioni oltre a Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Marche e Sicilia. "La priorità rimangono i pendolari: per troppi anni non abbiamo fatto il lavoro che era giusto fare. Dobbiamo recuperare il gap qualitativo sull'offerta per loro, che rappresentano la prima vera grande sfida del piano industriale. Dopo aver vinto la sfida dell'alta velocità, ora la sfida è costruire un modello di successo, affidabile, che vada incontro alle esigenze di chi si sposta per lavoro", ha spiegato l'ad Gianfranco Battisti. Il gruppo non teme l'arrivo di nuovi concorrenti e anzi vede "la concorrenza come un'opportunità": "siamo l'unico mercato al mondo in regime di competizione sull'alta velocità, siamo già abituati e non siamo affatto spaventati", ha ricordato. Fra gli obiettivi anche quello di chiudere "in anticipo rispetto ai programmi" i lavori per la Bari-Napoli in alta velocità.