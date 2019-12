Sisma, il Mugello trema Paura e gente in strada

Fatti&Storie

FIRENZE Una lunga scia con quasi cento eventi sismici, di cui nove con magnitudo superiore o uguale a 3 e quasi la metà percepiti dalla popolazione del Mugello. Ma la scossa più forte è arrivata alle 4.37 di ieri mattina con una magnitudo di 4.5, ed è stata avvertita anche a Prato, Pistoia e Firenze. Le avvisaglie, come sottolineano gli esperti dell’Ingv, si erano fatte sentire già da domenica sera. In breve tempo la paura si è materializzata tra la popolazione dei comuni sparsi sui crinali dell’appennino tosco-romagnolo. In tanti si sono riversati in strada e poi sono rimasti in auto, sfidando il freddo.

Oltre 200 sfollati

Per fortuna non si sono avute né vittime né feriti. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto. Il bilancio provvisorio è di oltre 200 persone sfollate e ancora fuori casa e di alcune abitazioni e qualche edificio pubblico con crepe, come la Pieve di San Silvestro a Barberino del Mugello e altre chiese del Pratese. A seguito dei sopralluoghi, il Comune di Barberino di Mugello ha disposto l’evacuazione di alcuni edifici, tra negozi e abitazioni, e interdetto l’accesso a una decina di vie del centro storico. È stata allestita una tendopoli da 100 posti.

Verifiche per scuole e viadotti

Per precauzione ieri mattina è stato interrotto il traffico ferroviario sull’Alta velocità Bologna-Firenze. Per effettuare controlli molti sindaci hanno tenuto chiuse le scuole e gli asili nido. Verifiche anche per ponti e viadotti. Sul posto si è recato il governatore della Toscana, Rossi, insieme al prefetto di Firenze. La memoria locale torna al 29 giugno 1919, quando il Mugello fu colpito da un fortissimo terremoto che provocò oltre 100 vittime.

Area sismica

«Nell'area del Mugello i terremoti possono avere magnitudo più alte di 4.5». Lo ha detto Andrea Billi, geologo e direttore dell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche. «In passato, sono stati documentati almeno due eventi principali nella stessa area. Uno risale al 1952, che pare abbia causato molti danni e forse centinaia di morti. L'altro - prosegue - è l'evento sismico del 1919: una scossa di magnitudo 6.2 ha causato centinaia di morti e feriti, oltre che parecchi danni». L'area del Mugello quindi è notoriamente sismica. «L'Appennino - spiega Billi - è sottoposto a una trazione orizzontale, una forza che tende a creare fratture come è successo ad Amatrice e a L'Aquila. Sappiamo che ci sono all'incirca 2 faglie sismogeniche: una è situata dove è avvenuto quest'ultimo sisma , tra Scarperia e Barberino, l'altra si trova più a Sud Est. Entrambe sono faglie lunghe circa 10 chilometri». Ancora non è chiaro quale sia esattamente il coinvolgimento di queste faglie nel terremoto della scorsa notte. Né possiamo sapere se la scossa di magnitudo 4.5 sia la più alta di questa sequenza sismica in atto. «Non possiamo sapere se ci saranno scosse di magnitudo più elevate - precisa Billi - non abbiamo gli strumenti che ci consentano di escludere un sisma altrettanto oppure più forte. Quello che però possiamo aspettarci - conclude - sono una serie di numerose repliche di magnitudo bassa, come quelle che stanno avvenendo proprio in queste ore».

