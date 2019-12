Juve, in Champions l'ora del turnover

Sport

CALCIO Succede raramente che una partita di Champions League venga utilizzata per far rifiatare alcuni giocatori e rilanciarne altri. Accadrà domani alla Juventus, sul campo del Bayer Leverkusen: a riposo, per esempio, lo stakanovista Bonucci che finora non ha saltato nemmeno un minuto. Al suo posto, uno tra Demiral e Rugani: delusi e deludenti entrambi fino a questo momento, in attesa del mercato di gennaio che potrebbe anche riguardarli. Da capire poi se Ronaldo vorrà essere della partita oppure no: Higuain dovrebbe invece vedere il campo di sicuro, avendo giocato solo la parte finale del match contro la Lazio. Sarà match importante, invece, per Rabiot: oggetto misterioso chiamato adesso a tirare fuori gli artigli.

DOMENICO LATAGLIATA