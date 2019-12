Rifiuti, Zaghis (Ama) "Serve termovalorizzatore"

Fatti&Storie

"Un recente studio evidenzia il deficit impiantistico della Regione Lazio, per 945 mila tonnellate all'anno. La peggior Regione da questo punto di vista è proprio il Lazio. Lo Sblocca Italia del 2014 dava indirizzi precisi, per il Lazio diceva che c'era bisogno di almeno un impianto di temovalorizzazione da 210 mila tonnellate. Da allora a oggi nulla è stato fatto in questa direzione". Lo ha detto l'amministratore unico di Ama Stefano Zaghis intervenendo a Radio1 Rai. Quanto alla localizzazione della discarica di servizio per Roma di cui si parla in queste ore, il manager ha replicato: "La domanda dovete farla alla sindaca Raggi. Io sono come un pilota che aspetta di ricevere indicazioni su dove andare".

Costa contrario. "In questa vicenda io sono il facilitatore. Posso dire però che non sono d'accordo per quanto riguarda la soluzione di un termovalorizzatore. Ciò non vuol dire che io possa sostituirmi a chi deve prendere le decisioni". Così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha risposto ai cronisti in merito alle dichiarazioni dell'amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, per il quale a Roma servirebbe almeno un termovalorizzatore per risolvere la questione dei rifiuti. Parlando a margine di un incontro all'università Luiss, Costa ha poi commentato l'ordinanza della Regione Lazio che impone alla sindaca Virginia Raggi la scelta di un sito da destinare a discarica tra una dozzina: "L'ordinanza regionale serve a contingentare dei tempi per segnare un percorso. So che gli uffici tecnici della Regione così come quelli del Comune, della città metropolitana e anche di Ama, in questi giorni, in queste ore, stanno definendo il percorso, per cui io direi guardiamo un attimo alla definizione del percorso, cioè rimaniamo all'aspetto tecnico, perché altrimenti facciamo una valutazione su una cosa che non aiuta a risolvere il problema. Vediamo i tecnici che cosa ci dicono", ha concluso il ministro osservando che "a quanto pare ci siano delle soluzioni".