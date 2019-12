Lazio-Juventus Out Ramsey, Luis Alberto c'è

Sport

CALCIO Tanto per cambiare, si è fermato Ramsey. E domani sera la Juventus, sul campo della Lazio, dovrà “accontentarsi” di Bernardeschi trequartista. Stanti infatti le assenze del gallese e di Douglas Costa – i cui muscoli sono fragili quanto il vetro di Murano – i bianconeri non potranno fare altro che dare ancora fiducia all’ex viola: con Rabiot recuperato ma certamente non al meglio, altre strade non ce ne sono. E il punto interrogativo sulla solidità dello stesso Ramsey e di Costa si fa sempre più grosso: al momento, in campionato l’ex Arsenal ha infatti giocato soltanto 323’, mentre il brasiliano è fermo a 242’. Scelte insomma obbligate in mezzo al campo, per la Signora che nel frattempo ha anche salutato Khedira per tre mesi: Bentancur, Pjanic e Matuidi, con Bernardeschi a dare poi supporto a Dybala (favorito) e Ronaldo.

In casa Lazio, invece, Inzaghi ha tirato un sospiro di sollievo quando ha capito che Luis Alberto non corre il rischio di saltare il big match: il dubbio semmai è in difesa, dove paiono in ballottaggio Bastos e Luiz Felipe per affiancare i già certi Acerbi e Radu.

Sarri-Inzaghi: che sfida

Sfida nella sfida, quella tra i due tecnici: nei quattro duelli con Sarri, il tecnico biancoceleste ha conquistato solo un punto subendo tre pesanti sconfitte. In totale, dodici gol incassati e solo tre fatti: domani, chissà.

Domenico Latagliata