Gli elogi di Inzaghi alla Super Lazio

Sport

CALCIO La Lazio continua a vincere: 3-0 all’Udinese in crisi. Ora è a meno 7 dall’Inter in vetta e a meno 6 dalla Juve, prossima avversaria (sabato sera) all’Olimpico. Ancora a segno Immobile, nel contesto di una prestazione corale maiuscola. Nulla ha potuto un Udinese mai in partita. Tutto nel primo tempo. È il solito Immobile a sfondare per primo, con un diagonale su assist al bacio di Milinkovic-Savic. Poi il raddoppio: Ekong travolge Correa lanciato a rete, rigore che Immobile che non sbaglia. Prima dei 45’, altro rigore, con Nuytinck che stende ancora un indiavolato Correa. Dagli 11 metri stavolta è Luis Alberto a freddare Musso. Nella ripresa, ordinaria amministrazione. Raggiante Simone Inzaghi: «Abbiamo disputato un’ottima partita, affrontavamo un’avversaria squadra fisica e tecnica, siamo stati bravi a renderla facile; inoltre, la partita è stata preparata solo in un giorno e mezzo. In questo c'è grande merito dei giocatori ma anche dello staff, sempre attento e preparato». Parole di elogio anche per Anderson («Si sta allenando molto bene»), entrato nella ripresa per Luis Alberto.

