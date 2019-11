Retata di neonazisti con armi e esplosivi

Fatti&Storie

ENNA Eversione nera. Con l’armamentario peggiore e più pericoloso, fatto di filonazismo, xenofobia, antisemitismo. Ma anche armi, esplosivi, legami con personaggi con una storia nella ’ndrangheta e in Forza nuova. E l’obiettivo di costituirsi in “Partito nazionalsocialista italiano dei lavoratori”. È stata battezzata “Ombre nere” l’operazione della Digos di Enna a carico di 19 estremisti di destra indagati per costituzione e partecipazione ad associazione eversiva e istigazione a delinquere.

Tra le aderenti anche Miss Hitler

Perquisizioni in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana e Sardegna. Tra le indagate anche una 26enne milanese che avrebbe partecipato e vinto il titolo sul web di “Miss Hitler” sfoggiando una grande aquila nazista sulle spalle. Ai vertici dell’organizzazione c’era pure un’impiegata 50enne, incensurata e residente nel padovano, che si faceva chiamare “Sergente maggiore di Hitler”.

