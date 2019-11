Rifiuti, la Regione "Avanti con ordinanza"

Fatti&Storie

"Emetteremo una ordinanza e faremo tutto quello che la norma ci consente e ci attribuisce. Non lasceremo la città cadere nel caos, ma eserciteremo i nostri poteri. Chi ha più coraggio lo eserciti, perché Roma non merita tutto questo". Lo ha detto l'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio Massimiliano Valeriani, intervenendo al Consiglio regionale, dedicato all'emergenza rifiuti. "Ci dispiace, avremmo voluto procedere d'intesa come a luglio - ha aggiunto Valeriani - ieri sera eravamo convinti di avere acquisito un accordo. Il capo di gabinetto del Comune di Roma, non un passante, ci è venuto a recapitare una sostanziale condivisione di piano d'azione fatto di cose per risolvere il problema a Roma. Siamo andati a casa sapendo che c'era una intesa, ma stamattina registriamo che non c'è più, ce ne dispiace. Ma noi andiamo avanti".

Competenze. "Sorprende che si approfitti della discussione di un'Aula, responsabile che in un anno ha fatto tre consigli straordinari, per provare a distrarre l'attenzione dal cuore e contenuto del problema", ha detto Valeriani, rivolgendosi, durante la seduta odierna del consiglio regionale, al sindaco di Roma Virginia Raggi, presente in tribuna alla Pisana per seguire i lavori d’aula. "E' legittimo per tutti assistere ai lavori, anche per il sindaco e i presidenti di Municipio, anche se stupisce che in quelle loro aule i consigli a tema non vengono proprio convocati. Eppure il problema sta proprio lì - ha aggiunto Valeriani - La scena di stamattina rende in modo plastico quello che io già ho provato a dire la scorsa settimana. C’è un capovolgimento dell'ordine dei fattori. Il problema non sono gli impianti, ma i rifiuti. Gli impianti servono a trattare i rifiuti. Il problema di Roma sono 3.000 tonnellate di rifiuti al giorno. A noi competono attribuzioni importantissime: la pianificazione, l'individuazione degli Ato, individuare i fabbisogni di smaltimento, termovalorizzatori e discariche. Il resto è in capo alle amministrazioni comunali. Il ciclo dei rifiuti è attribuito per legge ai Comuni e non è una novità dell'amministrazione Zingaretti. Il problema di Roma non si può risolvere a Civitavecchia, né a Latina, né a Viterbo, ma si risolve a Roma. Il problema di Colleferro si conosce da più di un anno. E' stato riaperto per permettere a Roma - ha concluso - di pianificare l'impiantistica, ma non è stato fatto".