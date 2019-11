Lazio, ultimo appello con il Cluj dentro o fuori

Sport

CALCIO «La nostra qualificazione è appesa ad un filo, ma faremo la nostra partita per vincere in casa. Sappiamo che abbiamo poche possibilità di andare avanti: nelle prime quattro gare abbiamo compromesso questo cammino. A questo risultato hanno contribuito fattori interni ed esterni: non ci è stato assegnato un rigore evidente su Immobile contro il Celtic, sarebbe andato tutto diversamente. Avremmo dovuto fare comunque molto meglio». Sono le parole dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della delicata sfida di Europa League contro i rumeni del Cluj in programma oggi all’Olimpico. Ma contro i romeni scenderanno in campo solo tre dei titolarissimi, ovvero Acerbi, Lazzari e Correa. Per il resto tanti cambi. Lì davanti insieme al Tucu giocherà con ogni probabilità Caicedo.