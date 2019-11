Toti: «La Liguria è come in guerra»

Fatti&Storie

ROMA «Siamo come in tempo di guerra e il governo si deve fare carico, da oggi e fino al ripristino delle condizioni di normale vivibilità, di tutto quello che accade. È necessario l’intervento del genio militare». Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, preoccupato anche per l’arrivo di una nuova ondata di maltempo. Intanto il Comune di Genova ha deciso di rendere gratuito per ora il servizio di autobus e metropolitana. Ieri mattina è stato riaperto il tratto dell’autostrada A26 che era stato sbarrato lunedì sera per accertamenti su due viadotti. La Procura di Genova aveva chiesto un intervento urgente dopo che i propri consulenti tecnici avevano evidenziato «uno stato di ammaloramento di parti di queste due infrastrutture (Ponte Fado e Ponte Pecetti), più elevato di quello che risultava dalle ispezioni».

«Via le concessioni»

Intanto l’ad di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, è stato ricevuto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. Nel corso dell’incontro la società «ha manifestato l’intenzione di accelerare ulteriormente il piano nazionale di interventi sulla rete». Ma il M5S rilancia la sua battaglia storica: «Dobbiamo procedere quanto prima con la revoca delle concessioni per Autostrade per l’Italia».

Attenzione ai fiumi

Sul fronte del maltempo, resta massima l’attenzione per la piena del Po, il cui colmo era atteso nella notte a Casalmaggiore (Cremona), mentre è previsto a Boretto (Reggio Emilia) per questa mattina e a Pontelagoscuro (Ferrara) per domani. Il fiume è costantemente monitorato da Aipo in stretto coordinamento con i sistemi nazionale e regionale della Protezione civile. Per le aree prospicienti sono pronte a scattare le evacuazioni.

METRO