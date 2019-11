Lazio-Cluj Inzaghi sceglie il turnover

Sport

CALCIO La Lazio si prepara a cambiare faccia nella sfida di domani all’Olimpico contro il Cluj: Inzaghi infatti proporrà un ampio turnover rispetto alla formazione che contro il Sassuolo ha colto la quinta vittoria di fila consolidando il terzo posto in campionato. Chance per Basstos e Vavro, con Acerbi schierato sulla sinistra, riposo per Leiva e Milinkovic (sostituiti da Parolo e Cataldi). Sulle fasce Lazzari e Jony. Inzaghi sceglie il turnover al fianco di Immobile.