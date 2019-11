Al Leonardo da Vinci lampade a led battericidi

Fatti&Storie

Sono in sperimentazione a Fiumicino (in sala accettazione, sala visita medica emergenza con tavolo operatorio, sala report visita, sala degenza pazienti) lampade a led Biovitae che possono ridurre le presenze batteriche negli ambienti e proteggere di più la salute dei passeggeri. Il Leonardo da Vinci è dunque il primo scalo al mondo ad aver installato dispositivi di illuminazione a led battericidi Biovitae, in grado di ridurre la carica battericida e limitare i fenomeni di antibiotico-resistenza. Ora si sta valutando l'installazione delle lampade all'interno dei Terminal e delle aree d'imbarco e sbarco dei passeggeri.

Successo. La sperimentazione, ha detto il Presidente di Adr, Antonio Catricalà, "con successo ha visto scientificamente provata la riduzione dei batteri, senza interferire sul sistema immunitario, e che rientra nel novero della nostra cura della tutela dell'ambiente. Confidiamo di estendere la sperimentazione in altre aree analoghe in aeroporto". "Da oggi possiamo considerare il Pronto Soccorso dell'aeroporto di Fiumicino un luogo in cui il rischio microbiologico per passeggeri e operatori sanitari è sostanzialmente azzerato", ha detto l'amministratore delegato di Adr, Ugo de Carolis.