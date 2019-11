Mezza Italia allagata fiumi oltre gli argini

Fatti&Storie

ROMA Non dà tregua l’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha flagellato soprattutto Liguria e Piemonte al Nord e la Calabria al Sud. E c’è anche una vittima. È stata ritrovata morta infatti Rosanna Parodi, la donna di 52 anni dispersa nell’Alessandrino, dopo essere stata travolta dal fiume Bormida (era passata perchè qualcuno aveva rimosso il blocco stradale). Il cadavere era nell’auto trascinata dalla violenza dell’acqua fino a Sezzadio. Anche nel Cuneese molte zone sono alluvionate, con persone in pericolo.

È allerta per il Po

Preoccupa il Po, con la piena del fiume a Torino e Moncalieri e grandi volumi di acqua nel delta del fiume. A Venezia l’acqua alta ha raggiunto un nuovo picco, fermandosi però a 130 centimetri. La Liguria chiederà lo stato d’emergenza, dopo che ieri ben 154 persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni tra Genova e il Savonese. Altre 600 persone sono isolate per una frana sempre a Savona. In 24 ore in alcune zone della regione è caduto un terzo della pioggia media di un anno. In tre ore nel Savonese sono caduti 100 millimetri di pioggia, da inizio ottobre quasi un metro e 70 centimetri. In Lombardia il lago di Como ieri pomeriggio ha sfiorato le strade del centro, con le acque che sono salite di 12 centimetri nelle ultime 24 ore. Il Comune ha avviato il protocollo per l’esondazione. In Toscana una donna è finita con la sua auto nel torrente Serchio in Garfagnana, ma i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerla in tempo e a salvarla. Oggi è prevista l’allerta rossa in Emilia-Romagna; mentre sulle Alpi preoccupano le slavine dopo le copiose nevicate.

Danni anche al Sud

Non va meglio al sud, con la Calabria che ieri è stata flagellata. La situazione più critica a Reggio Calabria, dove interi quartieri sono stati allagati. Drammatiche le immagini di un treno rimasto bloccato nel Catanzarese. L’acqua e il fango hanno invaso i binari e l’unico modo per trarre in salvo le 17 persone che si trovavano sul convoglio regionale è stato quello di portarle in braccio grazie all’intervento di due squadre dei vigili del fuoco. Il tratto Lamezia-Catanzaro è stato chiuso. A Taranto, in Puglia, il maltempo ha fatto crollare un tratto dell’acquedotto romano del Triglio.

