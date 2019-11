Torino, chiusi Murazzi Po Venezia, nuovo allarme: 140 cm

Fatti&Storie

"Ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni di nord-ovest dell’Italia, con precipitazioni intense e persistenti che si protrarranno fino alla giornata di domani". A prevederlo sono gli esperti del Dipartimento della protezione civile, secondo cui "nelle prossime ore la fase di maltempo si estenderà al centro-sud, con intensificazione dei venti dai quadranti meridionali.

Per l’intera giornata di domani, un flusso di correnti sud-orientali investirà tutti i settori ionici, associato a precipitazioni intense che assumeranno carattere di persistenza, specie sulla Calabria". Il Dipartimento - d’intesa con le regioni coinvolte – ha pertanto emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 23 novembre, "venti di burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a burrasca forte sulla Sicilia, in estensione nel corso della prossima notte a Calabria, Basilicata e Puglia e, dalla mattinata di domani, domenica 24 novembre, ai settori adriatici di Molise, Abruzzo e Marche. Previste mareggiate lungo le coste esposte, più intense sui settori ionici. Dalla serata di oggi si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in estensione nel corso della prossima notte a Campania e Calabria e, dalla mattinata di domani, a Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e Marche, assumendo carattere di persistenza sui settori ionici, dove i quantitativi risulteranno essere abbondanti. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio di domani, inoltre, persisteranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o forte temporale, sull’Emilia-Romagna".

Allerta rossa. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 24, "allerta rossa" in Calabria e su alcuni settori di Piemonte e Liguria. Valutata "allerta arancione" su settori di Piemonte e Veneto, su gran parte dell’Emilia-Romagna, sull’area centro-meridionale delle Marche, sul Lazio meridionale, sul versante costiero della Campania, in Puglia, su gran parte di Basilicata e Sicilia. "Allerta gialla", inoltre, in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, su alcuni settori della Lombardia, sull’area meridionale del Friuli Venezia Giulia, sui restanti territori di Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Po. Chiusi i Murazzi sul Po a Torino al traffico veicolare e pedonale. E' quanto dispone un'ordinanza cautelativa firmata dalla sindaca Chiara Appendino.

Il divieto di transito è esteso al Borgo Medievale. Sospese tutte le attività sul fiume, a cominciare dalle società remiere già avvisate da ieri dell’arrivo dell’emergenza.

Sono attivati da oggi il Centro operativo comunale e i volontari che saranno impegnati nella sorveglianza del Po, con particolare attenzione sull’idrometro di Carignano, stazione di rilevamento che precede quella del capoluogo. Il Po nel tratto torinese è, infatti, attualmente in stato di allerta giallo, ma da mezzanotte e per tutta la durata della domenica l’asticella salterà al colore arancio. Molta attenzione è riservata anche al Sangone, mentre nel torrente Stura la piena si è attenuata, anche se permane l’attenzione sull’idrometro di Lanzo.

Venezia. A Venezia torna l'incubo dell'alta marea. Le previsioni diramate dal Centro maree del Comune di Venezia prevedono infatti per domani alle mattina alle 8.50 un possibile picco di marea di 140 centimetri, ben al di sotto della marea eccezionale della scorsa settimana ma comunque sufficiente ad allagare piazza San Marco, la Basilica, i negozi e gran parte della città. C'è preoccupazione in laguna mentre gli effetti della marea del 12 novembre sono ancora ben visibili in città. Non tanto nei negozi, tutti perfettamente ripuliti, ma nelle richieste danni che secondo una prima, e del tutto sommaria stima, potrebbero aggirarsi, se non superare, il miliardo di euro. Non va dimenticato infatti che in quell'occasione si allagò quasi interamente la città e che l'acqua penetrò per la sesta volta in 1200 anni anche all'interno della Basilica del Santo, inondando la cripta che contiene le tombe dei patriarchi. Ma, come precisato dalla sovrintendenza nei giorni immediatamente successivi alla marea, "l'acqua salsa è un cancro che mostra i segni anche dopo molto tempo" a causa del sale che infiltra e danneggia pavimenti, colonnati, mosaici. Infine il Veneto sta fronteggiando anche un'altra emergenza: quella che ha interessato tutta l'area litoranea (che ha visto la quasi completa distruzione di alcune delle spiagge più frequentate dell'Alto Adriatico) e l'area montana con almeno 20 frane in costante monitoraggio. Qui una conta dai danni, che almeno per il momento esclude quelli subiti dai privati, ha già raggiunto i 500 milioni di euro.