Nuova ondata di piogge In Liguria scatta allerta rossa

Nuova forte ondata di maltempo sulla Penisola, con forti piogge che colpiranno soprattutto il Nord: allerta rossa della Protezione Civile per la Liguria, allerta arancione in quasi tutta l’Italia settentrionale, con le precipitazioni che si spingeranno fino al Centrosud. Ed è allarme in Veneto per il rischio piena del Po, mentre Venezia torna a guardare con ansia i bollettini del Centro Maree, che annunciano per domani alle 8.15 un picco di 115 centimetri, seguito alle 20.50 da un altro picco di 110 centimetri. Maggiore preoccupazione invece per domenica quando alle 8.45 il livello della marea in Laguna potrebbe raggiungere i 140 centimetri.

Liguria. Il maltempo in arrivo sulla Liguria porterà "un evento di particolare importanza e intensità, 24-36 ore di piogge ininterrotte, con vento forte e fenomeni violenti. Un fenomeno che ci preoccupa e non va preso sottogamba": è l'avvertimento lanciato dal governatore Giovanni Toti riguardo all'allerta rossa per la regione. "Sarà interessato tutto il ponente, fino a Genova, dalle prime ore di domattina", ha spiegato Toti, e "tutto ciò avviene su un territorio decisamente provato dalle precipitazioni: 1400 millimetri di pioggia già caduti a novembre su una media annuale di 1700 millimetri, tenendo conto che i fenomeni si verificano su un suolo molto secco". "Sarà un evento meteorologico che si vede poche volte", ha confermato la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni, "ci attendiamo quantitativi ragguardevoli di pioggia in Liguria, un 'materasso d'acqua' alto 10 centimetri sul centro-ponente della Regione non uniformemente distribuiti".

Domani. Domani, avvisa la Protezione Civile, sono previste precipitazioni intense e persistenti ancora sul Nord-Ovest e in estensione, dal pomeriggio, al Centro-Sud, con intensificazione dei venti dai quadranti meridionali. L’allerta meteo prevede dalle prime ore di domani precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Emilia-Romagna e Lombardia, in estensione dal pomeriggio a Veneto, Toscana e Lazio. Dalla mattinata si prevede, inoltre, il persistere di precipitazioni diffuse e abbondanti, anche a carattere di rovescio o forte temporale, su Liguria e Piemonte. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si segnalano, infine, dalle prime ore di domani venti di burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a burrasca forte, sulla Liguria, in estensione alle zone costiere di Toscana e Lazio, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta rossa sulla Liguria centrale e di ponente. Valutata, inoltre, allerta arancione su gran parte del Piemonte, dell'Emilia-Romagna, sull'area meridionale del Veneto e su parte della Liguria. Valutata, infine, allerta gialla su Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta, Lazio, Umbria, Sicilia, su parte di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Abruzzo, Calabria e sui restanti settori di Piemonte, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna.