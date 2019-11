Il M5S è nel caos Grillo arriva a Roma

Fatti&Storie

Il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, è giunto all'Hotel Forum di Roma. Il comico genovese, assediato da telecamere e taccuini, ad una domanda sul futuro del Movimento ha risposto ai cronisti affermando: "Noi biodegradabili? Siete diventati comici".

Di Maio. "Il messaggio è: no tatticismi, no manovre di palazzo. Noi siamo il Movimento cinque stelle, ci presentiamo alle elezioni regionali ed evidentemente andiamo da soli in quelle regioni. In chi in questo momento sta parlando di sostenere Bonaccini, sento discutere degli effetti sul governo, ma se siamo il M5s noi dobbiamo ricordare a tutti i cittadini che è diritto degli emiliano-romagnoli eleggere il presidente di Regione. Non è un voto di fiducia sul governo, non lo è mai stato e nessun partito e nessuna forza politica deve farsi prendere da questa teoria che è una teoria è sbagliata". Lo ha detto il leader del M5s, Luigi Di Maio, oggi pomeriggio a Castelvetrano. "Lunedì sarò in Calabria, la mattina, e in Emilia Romagna nel pomeriggio - ha aggiunto il ministro degli Esteri - ci hanno detto 'si va' e ci mettiamo come sempre a servizio del nostro movimento e del nostro progetto. Non so quanto prenderemo, lavoreremo per mettere qualche consigliere regionale in Consiglio".

Conte. "Il Movimento 5 Stelle in questo momento è in una fase di transizione. Luigi Di Maio, che è il capo politico, aveva annunciato che il Movimento aveva bisogno di un processo di ristrutturazione, di rinnovamento interno. Adesso, tra l'altro, lo ha ufficializzato, quindi è chiaro che dobbiamo dare un attimo di tempo al Movimento per completare questa fase di transizione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Superiore di polizia.