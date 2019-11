La scarpa green fatta di pelle di mele

Job

Mettersi nei panni di un consumatore sempre più sensibile alle scelte ambientali. Anzi, mettersi nelle sue scarpe. Letteralmente. Perché c’è un imprenditore che ha saputo reinventare il proprio lavoro, arrivando a proporre una calzatura sostenibile e innovativa, facendo nascere la pelle dalle mele. Un tessuto 50% fibra di mela e 50% poliuretano: così sono fatte le sneakers Womsh, pensate in Veneto e prodotte in Puglia in uno stabilimento alimentato al 100% con energia da fonti rinnovabili. E alla fine del loro ciclo di vita le suole vengono riutilizzate per fare parchi giochi e piste di atletica. «La mia famiglia si è sempre occupata di commercio di calzature, quando ero ragazzo aiutavo mio papà nel suo negozio di scarpe», ricorda Gianni Dalla Mora, 57enne nato a Vigonza, nel padovano. Il negozio del papà era a Cavallino, meta turistica vicino a Jesi, molto amata anche dagli stranieri.

L’intuizione geniale è stata quella di creare un proprio progetto, senza rivendere scarpe realizzate da altri. Così nel 2011 Gianni ha registrato il brand Womsh, acronimo di word of mouth shoes: scarpe con un messaggio e con quel passaparola oggi fondamentale per diffondere il rispetto per l’ambiente. Poi nel 2014 le prime produzioni. «Ora chiudiamo questo 2019 con ventimila paia di scarpe prodotte e distribuite tra Italia, Germania e Paesi Bassi. Siamo nel pieno distretto del calzaturiero del Brenta, a cinquecento metri al confine con Venezia. Beneficiamo delle competenze del distretto, qui i brand mondiali marchi del lusso sono venuti ad impiantare stabilimenti. Noi siamo unici rispetto agli altri e abbiamo voglia di essere diversi. Il nostro obiettivo è creare prodotti sostenibili, che però non rinuncino ad aspetto estetico e al fatto di essere prodotti in Italia», precisa Gianni.

Nella sua squadra 7 collaboratori, con una struttura snella dedicata alla creazione dei prototipi e alla gestione del servizio clienti. E quell’idea, diventata sana ossessione, di fare impresa pensando all’impatto ambientale.

GIAMPAOLO COLLETTI

@gpcolletti