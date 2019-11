Alluvioni, non è finita Weekend ancora a rischio

Fatti&Storie

Con il maltempo non è finita: una nuova perturbazione di origine atlantica tende ad interessare il nostro Paese, apportando le prime precipitazioni rilevanti su Liguria e Piemonte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – "ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Rischio. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 21 novembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Liguria, in estensione, nel corso della notte, al Piemonte. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 22 novembre, allerta arancione su settori di Veneto ed Emilia-Romagna. Valutata, inoltre, allerta gialla su parte di Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento e sui settori restanti di Veneto ed Emilia-Romagna.