Vince Verstappen il disastro delle Ferrari

FORMULA 1 Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula Uno del Brasile, sul circuito di Interlagos. Il pilota olandese, che aveva conquistato la pole nelle prove ufficiali, ha preceduto sul traguardo il francese Pierre Gasly, al volante della Toro Rosso, e la Mercedes di Lewis Hamilton. Hamilton a fine gara è stato penalizzato di cinque secondi ed il terzo posto è andato dunque alla McLaren di Carlos Sainz. Per lo spagnolo si tratta del primo podio in carriera. Sono stati due sorpassi strepitosi ai danni proprio del neo campione del mondo a consentire a Verstappen di conquistare il successo. A sua volta il pilota britannico e' 'sotto investigazione' dei commissari di gara per il contatto avuto nel finale con l'altra Red Bull, pilotata da Alexander Albon. Disastro invece Ferrari: i due piloti della scuderia di Maranello, Sebastian Vettel e Charles Lecler sono finiti entrambi fuori gara in quanto si sono toccati fra loro. E' stato al 66^ giro quando quando Leclerc ha effettuato il controsorpasso ai danni del tedesco ed ha bucato la gomma anteriore destra, mentre la vettura dell'altro tedesco ha riportato danni alla gomma posteriore destra. Il ritiro di entrambi e' stata la conseguenza.