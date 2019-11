Arrivano due cicloni Weekend sotto acqua e neve

Fatti&Storie

Il fine settimana sarà caratterizzato dal maltempo per l'arrivo di due vortici ciclonici, secondo le previsioni di www.iLMeteo.it . Domani, sabato 16 novembre, sarà una giornata decisamente perturbata soprattutto al Centro-Nord. Nel corso del pomeriggio e poi in serata piogge abbondanti o molto abbondanti da Sardegna, Lazio e Toscana, si porteranno verso Umbria, Emilia Romagna e Triveneto anche sotto forma di forti nubifragi. Domenica il maltempo interesserà anche il Sud con nubifragi in Campania. Pioverà ancora sulle regioni tirreniche centrali, sui rilievi del Triveneto dove la neve continuerà a scendere moderata dai 1300 metri.

Frana. Questa notte verso le 3, durante l'allerta meteo, una frana ha investito via Bandette a Ventimiglia, in località San Secondo, interrompendo la viabilità e isolando circa 150 persone. Lo rende noto Regione Liguria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla rimozione del materiale franato per creare un passaggio pedonale e non obbligare i residenti a lasciare le proprie abitazioni. "Stiamo monitorando H24 la situazione dalla nostra sala operativa della Protezione civile regionale - ha detto l'assessore regionale alla protezione civile, Giacomo Giampedrone - seguiremo l'evoluzione nei prossimi giorni. È positivo che nessuno abbia dovuto abbandonare la propria abitazione anche solo per poche ore".

Neve. Il maltempo che in pianura ha provocato danni a causa del forte vento, in quota con la neve caduta ininterrottamente da ieri ha causato problemi in alta Vallecamonica lungo la statale per il Tonale dove l'Anas, dopo un sopralluogo, ha disposto la chiusura della Statale 42 nel tratto che da Ponte di Legno si inerpica fino al Tonale dove la neve è già alta oltre un metro. Sul versante trentino del passo si è invece verificata nelle scorse ore una slavina e la strada è chiusa per chi vuole proseguire verso Vermiglio. L'Anas ha quindi preferito evitare problemi. Da questa mattina sono state chiuse dalla Provincia la Provinciale Sp Bs 345 da Campolaro verso Bazena e la Sp Bs 669 da Bagolino verso il Gaver sempre per la troppa neve caduta in quota.

Vento. Il maltempo ha costretto a causa del forte vento a dirottare diversi voli pianificati in atterraggio sullo scalo aeroportuale di Orio al Serio (Bergamo). «Causa maltempo accompagnato da forte vento sul nord Italia - hanno avvertito in aeroporto - i voli in arrivo e in partenza potrebbero subire ritardi e/o cancellazioni». Dalla mattinata sono diversi i voli dirottati su Malpensa o sull’aeroporto di Bologna tra cui gli aerei in arrivo da Bruxelles, Barcellona, Pescara, Berlino, Vilnius e Bari. Altri sono stati dirottati su Malpensa. I voli di Ryanair per Cagliari, Bruxelles, Vilnius e Bari sono stati cancellati. La situazione sta tornando alla normalità dopo la mattina sferzata da raffiche fino a cento chilometri orari.