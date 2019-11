«Bosnia, sfida difficile» Acerbi studia l'avversario

Sport

CALCIO «Il posto fisso non l’ho mai avuto in mente, soprattutto in Nazionale dove cerco di dare il meglio per me stesso e per la squadra. Ora manca Chiellini, che è una colonna internazionale del calcio. Ogni opportunità che mi darà Mancini per me sarà una finale e darò sempre tutto per convincere il mister». Così Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della Nazionale, ieri a Coverciano dove gli azzurri, già qualificati alla fase finale dell’Europeo e primi del girone, stanno preparando le ultime due partite con Bosnia e Armenia.

«In Bosnia sarà dura»

«In Bosnia sarà dura, in uno stadio piccolo. Loro hanno giocatori forti, non sono passati ma hanno gli spareggi di Nation League. Sarà difficilissimo perché non avranno nulla da perdere e noi vogliamo vincere ed evitare brutte figure» ha detto il difensore della Lazio. Acerbi, se verrà schierato, dovrà vedersela con Dzeko. Un duello che sa di «derby». «È uno degli attaccanti più forti, con grandi qualità fisiche e tecniche. All’andata da solo ha messo in apprensione tutta la difesa, ma dobbiamo stare attenti anche agli altri, a partire da Pjanic». Il difensore della Lazio ha confermato il feeling che si è creato tra Mancini e la squadra, «ci divertiamo e tutti attacchiamo e difendiamo insieme», e la preferenza per lo schieramento con tre difensori: «Mi piace il ruolo nella difesa a tre dove costruisco vado avanti e sono propositivo».