Parma-Roma 2-0 I giallorossi ora sono sesti

CALCIO La Roma collassa 2-0 al Tardini contro un Parma che si è imposto grazie ai gol di Sprocati (favorito dalla distrazione di Fazio) e Cornelius. Si ferma così, dopo tre vittorie consecutive, la corsa in campionato degli uomini di Fonseca, fermi ora a 22 punti, raggiunti dall’Atalanta e scavalcati da Cagliari e Lazio. La Roma è stata imbrigliata dall’inizio dalla manovra gialloblù e Fonseca (che non ha avuto possibilità di sfruttare il turnover dopo la gara del Borussia Park) sa cosa non ha funzionato: «la squadra era chiaramente stanca. Questi calciatori avevano giocato tutte le ultime partite e non è una questione di atteggiamento: hanno corso moltissimo. Erano stanchi, più lenti e poco reattivi». Fatto sta che il ko emiliano è pesante come quello in Germania: entrambi incidono sulla classifica. Dopo aver perso il primato nel gruppo J in Europa, la Roma esce pure dalla zona Champions in campionato, retrocedendo dal terzo al sesto posto. Fonseca ha concesso un giorno di riposo ai suoi. La Roma si ritroverà quindi a Trigoria domani. Non ci saranno i nazionali e non ci sarà Spinazzola, che si è fatto male all’adduttore e dovrà rinunciare alla nazionale. La speranza è recuperare prima possibile Mkhitaryan e Pellegrini, che hanno quasi ultimato il periodo di riabilitazione dopo i rispettivi infortuni.