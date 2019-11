Un pitone di due metri a spasso sui binari

Animali

VIBO VALENTIA Un pitone lungo quasi due metri e pesante 10 kg è stato trovato da due operai che stavano effettuando dei lavori sui binari della Stazione di Vibo Valentia-Pizzo, in Calabria. Sul posto due veterinari dell'Asp di Vibo Valentia che, per il recupero e la successiva sistemazione del serpente, hanno chiesto l'intervento di un esperto del Wwf. Il tipo di pitone ritrovato è originario del Nepal, dell'India e del Pakistan e si pensa sia fuggito dalla teca di qualche persona della zona. Il pitone è stato momentaneamente affidato al Wwf per la custodia.

