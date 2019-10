Udinese-Roma 4-0 I giallorossi sono quarti

Sport

CALCIO Quinto risultato utile consecutivo in campionato per la Roma di Paulo Fonseca che al Friuli ha la meglio 4-0 contro l’Udinese in una gara sofferta per l’inferiorità numerica per quasi un ora dopo il rosso (davvero molto discutibile) a Fazio al 34’. In classifica i capitolini salgono a 19 punti, scavalcano il Napoli e sono al quarto posto e dentro la zona Champions. In gol Zaniolo, Smalling, Kluivert e Kolarov. È una Roma sempre più bella perché al gioco abbina anche la capacità di soffrire e quel carattere richiesto da Fonseca. Serata speciale per Zaniolo, che ha messo a segno il suo decimo gol in giallorosso e il primo fuori casa, lasciando il segno nello stadio dove il 23 marzo scorso esordì in nazionale: un periodo favorevole.