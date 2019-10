Lazio-Torino dubbio Immobile, Zaza c'è

Sport

CALCIO Da un lato la Lazio che dopo la vittoria di Firenze deve vincere per entrare in piena zona Champions, dall’altra il Torino in crisi e contestato dai tifosi che non può permettersi di perdere. Questa è Lazio-Torino di stasera (ore 21, diretta Dazn). Solito 3-5-2 ma diversi cambi per Inzaghi. Potrebbero infatti rientrare in difesa Luiz Felipe e Bastos. A centrocampo Marusic in vantaggio su Lazzari, ancora in dubbio Milinkovic-Savic, acciaccato. In avanti, Immobile in dubbio (affaticamento): l’altro posto è di Caicedo. Mazzarri schiererà dall’inizio Simone Zaza – autore del gol del pari contro i rossoblù – al posto di uno Iago Falque apparso ultimamente spento. In difesa in pole c’è Lyanco, pronto ad affiancare Izzo e Nkoulou; mentre a centrocampo Meité è il favorito per una maglia da titolare.