Milan, contro la Spal Pioli studia il turnover

Sport

CALCIO L'assemblea sociale del Milan ieri ha dato il via libera al bilancio, chiuso con un super rosso pari a 145,9 milioni a livello di consolidato, con le perdite ripianate dal socio di maggioranza, il fondo Elliott; il patrimonio netto del club sale a 123 milioni. «Elliott ha una visione chiara e audace, vuole portare il Milan ai vertici del calcio italiano e mondiale e non metterci 10-15 anni, in modo da rendere i tifosi orgogliosi» ha detto l’ad rossonero Ivan Gazidis rispondendo indirettamente a Paolo Maldini. Intanto però il Milan deve preparare la sfida contro la Spal di giovedì sera. Pioli, di nuovo sul’orlo di una crisi, avrebbe in mente un mini turnover, anche per scuotere il gruppo. Bennacer dovrebbe rilevare Biglia, Calabria per Conti. Piatek possibile titolare per Leao. Suso da valutare.