Revocato a Carminati il regime di carcere duro

Fatti&Storie

E' stato revocato il regime di 41 bis per Massimo Carminati. Lo si apprende da fonti del ministero della Giustizia. Dopo aver ricevuto il parere positivo della Dda di Roma e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha firmato il decreto con cui si revoca il regime di carcere duro per l'ex Nar, uno dei principali imputati del processo 'Mondo di Mezzo', detenuto a Sassari. La revoca del 41 bis è una conseguenza della sentenza con cui la Cassazione, martedì scorso, ha sancito che 'Mondo di Mezzo' era un'associazione a delinquere semplice e non di stampo mafioso.