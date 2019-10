Bologna-Lazio 2-2 Immobile firma la rimonta

Sport

CALCIO Pirotecnico 2-2 al Dall’Ara tra Bologna e Lazio. La formazione emiliana è andata due volte in vantaggio nel primo tempo, al 21’ con Krejci e al 31’ con l’ex Palacio (che segna spesso e volentieri alla sua vecchia squadra), ma si è fatta rimontare da Immobile autore di una doppietta, 23’ e 39’. Dopo la rimonta in Europa League ai danni del Rennes si può dire che i biancocelesti abbiano invertito la rotta (quella delle rimonte subite). Nella ripresa Lazio in 10 per l’espulsione di Lucas Leiva al 59’: parità ristabilita al 70’ per il rosso a Medel. Nel finale rigore fallito da Correa per i biancocelesti. In classifica la Lazio sale a 11 punti, a 9 il Bologna.

La scena più importante si è vista all’inizio, con i giocatori già in campo, quando Sinisa Mihajlovic (tecnico rossoblu e bandiera della Lazio) è sbucato dal tunnel degli spogliatoi e tra il boato del pubblico si è accomodato in panchina battendosi il petto. Una scena ricca di significati che ha dato il via ad una partita scoppiettante e piena di ribaltamenti di fronte, con errori (tipo il rigore della vittoria per la Lazio) e rimpianti da tutte e due le parti. Motivo per cui probabilmente il pareggio alla fine è il risultato più giusto.