Lazio con il Rennes "è come una finale"

Sport

Operazione riscatto. La squadra di Inzaghi in Europa è partita male perdendo 2-1 contro il Cluj all’esordio. Stasera alle 21 con il Rennes servono i tre punti. «Ho rammarico per la partita di Cluj - ha detto Inzaghi - vogliamo invertire la tendenza. Vedremo come la squadra andrà in campo, sapendo che incontreremo una squadra fisica. Serve partita da vera Lazio. Per noi è una finale. Noi nelle finali di solito non falliamo». Il Rennes non vince una partita dal 25 agosto. Intantosocietà, presidente Lotito e ancheCaceido che ha appena rinnovatotornano sul tema razzisma per l’infelice frase del presidente: «Un termine inappropriato ha suscitato una esasperata strumentalizzazione e veicolato un messaggio in netto contrasto con tutte le iniziative da tempo messe in atto dalla società».