Crisi rifiuti, la Regione proroga l'ordinanza

Fatti&Storie

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato la proroga dell'ordinanza regionale per assicurare il ripristino della raccolta dei rifiuti di Roma Capitale. Il provvedimento sarà esteso fino al 15 ottobre per consentire ad Ama di soddisfare il fabbisogno relativo al trattamento degli scarti indifferenziati nei vari impianti del Lazio.

Tmb. Dal 15 ottobre, avverte la Regione, torneranno in funzione i due Tmb di Malagrotta, che garantiranno una disponibilità di 1.000 tonnellate al giorno, mentre giovedì verrà approvata anche l’intesa con la Regione Marche, che insieme all'Abruzzo assicureranno una capacità di quasi 500 tonnellate al giorno per un totale di 9.500 tonnellate al mese. Queste disponibilità permetteranno di mettere in sicurezza la città.