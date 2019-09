La Lazio fa poker Genoa liquidato 4-0

Sport

«Abbiamo fatto un’ottima gara. Compatti e sempre lucidi, non ci siamo mai disuniti. Abbiamo vinto meritatamente». L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, si esprime così dopo la vittoria per 4-0 all’Olimpico sul Genoa. «Dobbiamo dare continuità di risultati - aggiunge il tecnico piacentino -. La classifica non rispecchia quanto fatto il campo, perché abbiamo sempre comandato le partite. Quando dominiamo, dobbiamo imparare a uccidere le partite». Infine Inzaghi chiude il caso Immobile. «Con lui era già tutto ok dopo il Parma. Se ne è parlato tanto come prevedevo, ma avevamo già chiarito».

Con la vittoria 4-0 sul Genoa la Lazio si rilancia in classifica. I biancocelesti sfoderano una prova convincente controllando il match per larghi tratti e conquistando un meritato successo che porta la firma di Milinkovic-Savic e Radu nel primo tempo e Caicedo e Immobile nella ripresa. La Lazio non perde tempo e dopo sette minuti sblocca il match con Milinkovic-Savic che, su un assist di Immobile, di sinistro pesca l’angolino destro. Un grande salvataggio di Strakosha in tuffo sventa il pareggio rossblù, e a quel punto la Lazio prende il largo. Al 35’ arriva il raddoppio con Luis Alberto ma Pairetto annulla con il Var. Il 2-0 arriva comunque al 41’ grazie a un euro gol di Radu. Al 15' della ripresa la Lazio cala il tris con Caicedo, e infine Immobile trova la soddisfazione di entrare tra i marcatori e va ad abbracciare Inzaghi.