Sold out il live dei Young The Giant

Spettacoli

MILANO Weekend a tutta musica alternativa. Santeria Toscana 31 propone per stasera il live solista di Stephen Malkmus, ex leader dei Pavement, seguito domani dal tutto esaurito per gli americani Young The Giant, col loro sound potente e accattivante, tra pop melodico e aggressività rock. Chiusura domenica con i catanesi Uzeda, sperimentatori rock di lunga data.

Al Circolo Ohibò, stasera, in arrivo i Sacramento, nuovo progetto lo-fi italiano con l'ultimo singolo “Why'd You Die?”, seguiti domani dagli scozzesi post-punk We Were Promised Jetpacks.

Il nuovo album di Massaroni Pianoforti, “Rolling Pop”, sarà presentato stasera in anteprima a Germi con uno speciale showcase, mentre a Base Milano si terrà una festa a ingresso libero dedicata ai 50 anni di “Abbey Road” dei Beatles, seguita domani dal concerto degli emergenti Irbis 37 per la festa solidale “Back2back” di “Bellidinotte”.

Alla Bocciofila Martesana, stasera, live di Folco Orselli e vari gruppi blues, mentre all'Apollo si ballerà con i producer Marvin & Guy e ai Magazzini Generali ritroveremo il dj Ricardo Villalobos.

Il Blue Note propone set di Nicola Conte (oggi), Joyce Elaine Yuille (domani) e Giovanni Falzone (domenica).

Domenica agli Arcimboldi torna il Concerto del Cuore, evento benefico di GSD Foundation, con Arisa, Bianca Atzei, Federica Carta, Paola Iezzi, Enrico Nigiotti, The Kolors, Virginio e la partecipazione di Max Pezzali.

DIEGO PERUGINI