Inter-Lazio Conte per il primato

Sport

Quella tra Inter e Lazio, stasera a San Siro, è una gara che già dirà la verità sulla forza dell’Inter e le speranze della Lazio. Conte ci arriva dopo 4 vittorie nelle prime 4, record per lui che vorrebbe migliorarsi. «Quando inizi un nuovo progetto la

speranza è che sia lungo e duraturo - ha detto il mister nerazzurro - Spero di restare a lungo all’Inter». Sullo scudetto, «prima di noi ci sono Juventus e Napoli», «La Lazio è forte, è un ostacolo impegnativo». Probabile Lautaro in panchina e Sensi e Politano dietro Lukaku.

«Contro l’Inter voglio coraggio e personalità», ha avvisato Simone Inzaghi già chiamato a una prova d’appello con la Lazio. Sulla lite con Immobile: «Ciro si era scusato con me a fine partita, lunedì l’ha fatto davanti a compagni e Società». L’attaccante dovrebbe essere in campo, Lazzari in panchina.