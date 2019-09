Raggi, maxi rimpasto via 4 assessori "tecnici"

Fatti&Storie

"In questa fase vogliamo che la politica prenda con forza le redini del governo della nostra città. Il contributo degli assessori ‘tecnici’ è stato importante; ora occorre uno scatto politico. Ogni azione deve essere mirata a raggiungere definitivamente gli obiettivi contenuti nel nostro programma di governo. Nei prossimi mesi la nostra visione strategica della città apparirà chiara e tangibile". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Facebook annunciando il rimpasto di giunta. Diventano così 13 gli assessori ad essere transitati e poi andati via, tra vicende giudiziarie e contrasti politici, dalla squadra pentastellata a Palazzo Senatorio.

Chi esce e chi entra. Escono, dunque, 4 'tecnici': due con una provenienza politica da sinistra, Laura Baldassarre, Flavia Marzano, un'avvocato in orbita 5 Stelle come Rosalba Castiglione e la militante pentastellata Margherita Gatta. Entrano in squadra 2 consiglieri comunali M5S, Pietro Calabrese e Valentina Vivarelli, promossi dalla guida delle Commissioni ai Trasporti e al Patrimonio al rispettivo assessorato ed una ex assessora del Municipio VII, Veronica Mammì. Linda Meleo, più volte criticata anche all'interno della maggioranza per la gestione del delicato dossier Atac, viene invece 'ripescata' con il passaggio ai Lavori Pubblici.