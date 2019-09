Inter, tuor de force Lazio, Samp, Barça e Juve

Sport

CALCIO Ieri Marcelo Brozovic ha postato su Instagram la foto della sua esultanza dopo la rete nel derby della Madonnina: il gesto di un giocatore felice per il momento positivo dell’Inter prima in classifica. Anche la lite con Lukaku, cancellata sabato sera da un abbraccio a fine partita, è il segno che tutti i pezzi stanno andando al loro posto nella scacchiera nerazzurra. A cominciare dalla difesa: il trio Godin, De Vrij, Skriniar, con dietro capitan Handanovic spesso nel ruolo di spettatore, in quattro partite di campionato ha incassato un solo gol. Basta per assegnare all’Inter i gradi dell’anti-Juve? No, non ancora. Perchè c’è da scollinare un periodo ancora molto duro prima di capire quanto vale la squadra di Antonio Conte. Infatti per l’Inter si prepara un tour de force di sfide ravvicinate: mercoledì con la Lazio in casa, sabato la trasferta contro Sampdoria, il 2 ottobre il Barcellona al Camp Nou, domenica 6 la Juve a San Siro. Poi si potranna fare i primi bilanci. Di sicuro questo è il momento delle rotazioni e Antonio Conte ha avvisato Cristiano Biraghi e Alexis Sanchez di scaldare i motori in vista della Lazio.

Milan, aria cupa

Tutta altra aria si respira a Milanello, dove il gioco di Giampaolo non si vede ma i soli sei punti in quattro partite invece si vedono benissimo. La dirigenza è insoddisfatta e si aspettava di essere più avanti nella costruzione di una identità, ma garantisce «pieno supporto» ai giocatori e all'allenatore. Ma match di Torino di giovedì prossimo potrebbe già essere fondamentale per la permanenza in rossonero di Marco Giampaolo.